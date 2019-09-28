Emin и Bahh Tee представили дуэт "Парами" (ВИДЕО)

28 сентября 2019 11:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Партнеры по лейблу Zhara Music – народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов (EMIN) и известный исполнитель Бахтияр Алиев (Bahh Tee) выпустили свою первую дуэтную песню "Парами", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт EMINа.

Песня "Парами", вошла в новый альбом Bahh Tee "Белая полоса". Первого октября будет представлен видеоклип на данную композицию.

Напомним, что сотрудничество двух артистов началось еще с песни "Сбежим в Баку", которая стала негласным хитом Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", а также одной из самых любимых и популярных песен EMINа среди его поклонников и слушателей. Автором музыки и слов выступил Bahh Tee, кстати, также как и в новом дуэте "Парами".

Известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) является генеральным продюсером радиостанции "Жара FM".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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