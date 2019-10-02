Шведский художник посвятил картину великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими (ФОТО)

2 октября 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой шведский художник Симон Арнс посвятил свое произведение великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими, сообщает Trend Life.

Портрет Имадеддина Насими он написал в рамках воркшопа, организованного в Баку. В ходе посещения Азербайджана Симон Арнс ближе познакомился с творчеством Имадеддина Насими и решил посвятить ему картину.

Отметим, что творчеству Арнса характерны сочные краски и интересные сюжеты.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

Напомним, что в галерее Art Tower в Ичери Шехер 25 сентября открылась персональная выставка Симона Арнса, а несколько дней спустя прошел воркшоп с участием азербайджанских художников Эльдара Бабазаде, Матанат Нифталиевой, Рои Гасановой, Сабины Наджафовой, Камиллы Мурадовой, Лейлы Мурадовой и Лейлы Дамировой, а также шведского художника Симона Арнса.

Мероприятие прошло при организации Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", министерства культуры Азербайджана, посольства Швеции в стране и НПО Arts Council Azerbaijan.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Шведский художник посвятил картину великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими (ФОТО)
  • Шведский художник посвятил картину великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими (ФОТО)
  • Шведский художник посвятил картину великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими (ФОТО)
  • Шведский художник посвятил картину великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими (ФОТО)
  • Шведский художник посвятил картину великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими (ФОТО)
  • Шведский художник посвятил картину великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими (ФОТО)
  • Шведский художник посвятил картину великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими (ФОТО)
  • Шведский художник посвятил картину великому азербайджанскому поэту и мыслителю Имадеддину Насими (ФОТО)
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