Азербайджанский солдат вернулся из армии, мать – в шоке! Такого сюрприза еще не было на сцене! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Сумгайытского драматического театра произошло очень трогательное событие. После спектакля "Очаг", поставленного народным артистом Фирудином Магеррамовым по одноименному произведению Тургута Озакмана, коллектив сделал одной из зрительниц настоящий сюрприз. Вывел на сцену ее сына, только вернувшегося из армии. Мать была в шоке, а когда они обнялись и поцеловались, то слез в зале никто не мог сдержать, встретив яркими овациями...

Очень интересный и достойный шаг в деле патриотического воспитания общественности от руководства театра, который возглавляет заслуженный артист Мубариз Гамидов.

Спектакль "Очаг" построен в психологическом жанре и повествует о различных социальных проблемах одной семьи, противостоянии людей разного поколения, идейных ценностях, для некоторых из героев произведения утраченных и деградировавших. В ролях – заслуженные артисты Новраста Гашимова, Фарана Мусаева, Рауф Агакишиев, Джалал Мамедов, актеры Хатира Сулейманова, Габиль Ханларов, Шамистан Сулейманлы, Илаха Сафарова и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

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