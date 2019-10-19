Дженнифер Лопес появилась на улице в Нью-Йорке в свадебном платье

19 октября 2019 10:57 (UTC+04:00)

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на улице в Нью-Йорке в роскошном свадебном платье во время съемок романтической комедии, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на Metro.

Как рассказало издание, в блестящем бальном платье, расшитом стразами и пайетками, Дженнифер Лопес направлялась на съемочную площадку фильма Marry Me ("Выходи за меня").

В новой романтической комедии Дженнифер Лопес играет суперзвезду Кэт Вальдес, которую за несколько минут до свадьбы бросает ее жених рок-музыкант. Певица решает выйти замуж за первого встречного фаната по имени Чарли, которого играет Оуэн Уилсон.

Это не первый раз, когда актеры снимаются в одном фильме.

В 1997 году они появились вместе в хорроре "Анаконда" - о гигантской змее-людоеде, живущей в реке Амазонке.

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