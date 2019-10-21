Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)

21 октября 2019 17:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля прошел концерт, воркшоп и мастер-класс бельгийской джазовой группы Giuseppe Millaci&Vogue Trio, сообщает Trend Life.

Giuseppe Millaci&Vogue Trio выступает на многочисленных фестивалях и джаз-клубах в Бельгии и по всему миру. Коллектив был основан в 2016 году итальянцем Джузеппе Миллачи с французским пианистом Амори Фэй и бельгийским барабанщиком Лайонелом Бовенсом. В 2017 году коллектив записал первый альбом Songbook, а в ноябре этого года выйдет второй - The Endless Way. Первый альбом принес призы международных музыкальных проектов, а также награду Octave de la Musique "PointCulture" в 2018 году.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции и Украины. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
  • Итальянец, француз и бельгиец - джазовые ритмы Giuseppe Millaci&Vogue Trio в Баку (ФОТО)
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