Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)

23 октября 2019 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел гала-вечер и церемония награждения победителей конкурса I am Jazzman, который был проведен в рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля, сообщает Trend Life.

Победителями и обладателями хрустальной статуэтки, а также призерами были объявлены: инструменталисты – первое место – Андрей Константинов (Россия), второе - Исмаил Зюльфюгаров (Азербайджан), третье - Давио Изикель Балседа Мена (Эквадор); вокалисты – первое место - Алина Залозна (Украина), второе - Орхан Махмудов (Азербайджан), третье - Араз Гумбатлы (Азербайджан).

Лучшие были выбраны по итогам трех туров. Обладатели первого места получили денежный приз в размере 1000 долларов, второго – 500 долларов, третьего - 200 долларов. Финалистам были также вручены дипломы. Куратор конкурса, джазовая вокалистка Эльнара Гасанли и директор проекта Лейла Эфендиева поздравили молодых исполнителей и пожелали им дальнейших творческих успехов.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
  • Baku Jazz Festival 2019. Состоялась церемония награждения победителей I am Jazzman (ФОТО)
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