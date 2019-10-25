День сюрпризов на юбилей Сафы Мирзагасанова

25 октября 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 10 ноября состоится премьера комедии "День сюрпризов" по пьесе Валерия Мухарьямова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик спектакля – главный режиссер тетара, народный артист Азербайджана Александр Шаровский. Спектакль приурочен к юбилею народного артиста Азербайджана Сафы Мирзагасанова.

Ассистент режиссера – народная артистка Азербайджана Евгения Невмержицкая, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, хореография - Рауля Турккан.
В ролях - народные артисты Азербайджана Сафа Мирзагасанов, Евгения Невмержицкая, заслуженный артист Фуад Османов, артисты Марина Литвиненко, Инна Имранова.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку на одной сцене встретятся пять Дедов Морозов
Культура 24 октября 14:51
Как итальянцы усмиряли бушующие силы природы в Баку (ФОТО)
Культура 22 октября 15:28
Увлекательное путешествие по сказочным Вселенным в Баку (ВИДЕО)
Культура 22 октября 12:13
Дядя Ваня высказал бакинцам все, что накопилось за долгие годы (ФОТО)
Культура 18 октября 19:27
Здесь красиво, тепло, вкусно – российские актеры о Баку (ФОТО)
Культура 15 октября 18:10
Новая сцена, или "Женщина в ночи" Людмилы Духовной
Культура 12 октября 12:06
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Поручение Азербайджану председательства в Движении неприсоединения - это проявление уважения и доверия, оказываемых стране
Политика 17:12
Президент Ильхам Алиев: Армения, пытаясь целенаправленно стереть азербайджанский след на оккупированных территориях, арменизирует все топонимы
Политика 17:09
Президент Ильхам Алиев: С 2005 года Азербайджан оказал гуманитарную и техническую помощь более чем 90 странам
Политика 17:09
Президент Кубы: Мы обещаем полную поддержку Азербайджану в период председательства в Движении неприсоединения
Политика 17:06
Премьер Малайзии: Террор - большая угроза для мира
Политика 17:05
Президент Ильхам Алиев: Необходимо положить конец политике двойных стандартов
Политика 16:54
Рябков: Новое сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке может стать неизбежным
Ядерная программа 16:51
Нефтяной фонд Азербайджана обнародовал показатели за период январь-сентябрь текущего года
Энергетика 16:47
Эмин Агаларов выступил с концертом в Израиле – слезы на Святой земле (ФОТО)
Звёздный мир 16:46