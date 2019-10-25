День сюрпризов на юбилей Сафы Мирзагасанова

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 10 ноября состоится премьера комедии "День сюрпризов" по пьесе Валерия Мухарьямова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик спектакля – главный режиссер тетара, народный артист Азербайджана Александр Шаровский. Спектакль приурочен к юбилею народного артиста Азербайджана Сафы Мирзагасанова.



Ассистент режиссера – народная артистка Азербайджана Евгения Невмержицкая, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, хореография - Рауля Турккан.

В ролях - народные артисты Азербайджана Сафа Мирзагасанов, Евгения Невмержицкая, заслуженный артист Фуад Османов, артисты Марина Литвиненко, Инна Имранова.

(Автор: Джани Бабаева)

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