И добрым словом вспомните незнакомого вам дядю Бахрама…(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В свет вышла новая книга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде "Дети Баку", которая скоро появится в книжных магазинах столицы, сообщает Trend Life. В книгу вошли фотографии детей, посланные автору данного издания.

"Дорогие мои девочки и мальчики! Впереди вас ждёт много интересных событий – школа, институт, путешествия в другие страны, новые друзья и встреча с тем единственным человеком, с которым вы будете счастливы всю свою жизнь. Но однажды, спустя много лет, когда вы будете разбирать книжный шкаф, вы найдёте эту книжку. Вы присядете на стул или кресло, или на краешек подоконника и вместе с лёгким ветром начнёте перелистывать слегка пожелтевшие страницы… Воспоминания перенесут вас в далёкие годы, когда вы были юными и открытыми миру, не боялись мечтать и смело смотрели в будущее. Вы вспомните город своего детства, пройдетесь по любимым улицам и увидите лица своих друзей и подруг… В этот миг вы снова почувствуете себя ребёнком, который с радостью встречал каждый новый день и сладко засыпал под нежный голос мамы… И добрым словом вспомните незнакомого вам дядю Бахрама, который придумал и издал эту книгу, чтобы через много лет вы испытали приятные минуты, разглядывая свою детскую фотографию… Кто-то сказал, что «Детям надо дать крылья и корни. Крылья, для того чтобы они высоко взлетели, а корни, чтобы им всегда было куда вернуться». Надеюсь, что эта книга, которую вы сейчас держите в руках, станет для вас одним из таких корней и поможет вам на несколько мгновений вернуться в самое счастливо время – ваше детство…", - отметил Бахрам Багирзаде.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – победителей ХХ века. Является автором более тридцати книг, среди которых "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Шуша для детей", "Иреван для детей".

(Автор: Вугар Иманов)

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