Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля прошел концерт Vietnam National Jazz Glory Band, сообщает Trend Life.

Экзотическая страна Вьетнам, которая одарена богатой, роскошной природой: непроходимыми джунглями, тропическими лесами, песчаными пляжами, бескрайними рисовыми полями, широкими реками и самым красочным в мире подводным миром, а также храмовыми комплексами. Страна пережила большое количество войн и разрух. Несмотря на это, дух вьетнамцев не так уж легко сломать. На сегодняшний день Вьетнам изумляет своим быстрым, мощным и интенсивным развитием во всех направлениях, в том числе, и в музыке и особенно в джазе. Очарование своей страны музыканты Vietnam National Jazz Glory Band постарались передать в своих импровизациях.

Baku Jazz Festival 2019 прошел с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Было проведено более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции, Франции, Гвинеи, Вьетнама, Нидерландов и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представил публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам, международным конкурсом молодых исполнителей "I am Jazzman" и ночными джем-сессиями.

Фестиваль прошел на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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