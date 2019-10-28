Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)

28 октября 2019 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля прошел концерт Vietnam National Jazz Glory Band, сообщает Trend Life.

Экзотическая страна Вьетнам, которая одарена богатой, роскошной природой: непроходимыми джунглями, тропическими лесами, песчаными пляжами, бескрайними рисовыми полями, широкими реками и самым красочным в мире подводным миром, а также храмовыми комплексами. Страна пережила большое количество войн и разрух. Несмотря на это, дух вьетнамцев не так уж легко сломать. На сегодняшний день Вьетнам изумляет своим быстрым, мощным и интенсивным развитием во всех направлениях, в том числе, и в музыке и особенно в джазе. Очарование своей страны музыканты Vietnam National Jazz Glory Band постарались передать в своих импровизациях.

Baku Jazz Festival 2019 прошел с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Было проведено более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции, Франции, Гвинеи, Вьетнама, Нидерландов и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представил публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам, международным конкурсом молодых исполнителей "I am Jazzman" и ночными джем-сессиями.

Фестиваль прошел на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
  • Экзотический вьетнамский джаз удивил бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
Новости по теме
Мир криминального Чикаго и кабаре-шоу в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 12:42
Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
Культура 25 октября 19:14
Азербайджанские ритмы джаза на Baku Jazz Festival 2019 (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 25 октября 16:10
Красавица из Франции обворожила бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 24 октября 17:27
Время для путешествия, как в кино...- эмоции Кшиштофа Кобылинского для бакинцев (ФОТО)
Культура 24 октября 14:55
Раин Султанов, Джан Чанкая и Нильс Олмедал - посвящение всемирно известным джазменам (ФОТО)
Культура 24 октября 13:26
Лента новостей
В Казахстане начнут производство сахарного сиропа в объеме 200 тонн в сутки
Бизнес 16:30
Президент Ильхам Алиев склоняет Армению к миру
Политика 16:22
В Баку незначительно подешевело вторичное жилье
Бизнес 16:21
Фермеры Узбекистана получат субсидии
Бизнес 16:17
Елена Михайленко призналась в любви к Баку: Соприкосновение с Высшими силами и ощущение Рая (ФОТО)
Интервью 16:15
США расширят санкции в отношении Ирана
США 16:06
В Казахстан наращивает мощности солнечной энергетики
Бизнес 16:03
Через таможню Полдешта в Иране экспортировано продукции на $ 62 млн
Экономика 16:01
Правительство Германии приветствует решение об отсрочке Brexit
Европа 16:01