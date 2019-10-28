Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Турции начались съемки художественного фильма "Karanliqdaki Ishiq", котороый будет посвящен борьбе с насилием над детьми и женщинами, в семье, сообщила Trend Life продюсер картины Севиндж Зульфугарлы.

В фильме снимают известные турецкие актеры, среди которых Гюкхан Уйгун, известный по сериалу "Долина волков" (Kurtlar vadisi), Элиф Чапкын, Корел Джезайырлы, Джем Сюэль, Толга Бенгю, Тимур Албар, Тарик Яваш, Сердал Йазычы, Сердар Угурсой, Алейна Ал, Бейазит Даниэль Инан, немецкая модель и актриса Вильма Эллес, и другие. Среди актеров и юные азербайджанцы - Айсель и Амин Асадовы, которые сыграют детей, а также врач-диетолог Лейла Зульфугарлы.

"Насилие в отношении женщин и детей не только прямо негативно сказывается на отдельных лицах, но и наносит ущерб нашей общей человеческой природе. Этой картиной мы выражаем свой протест такому ужасному явлению и надеемся, что наш фильм проникнет в сердца людей", - отметил Гюкхан Уйгун.

Фильм будет представлен в Азербайджане, Турции, Германии, России и странах Европы. В своем видеообращении творческий коллектив призывает к борьбе против насилия над детьми и женщинами, в семье.

(Автор: Вугар Иманов)

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