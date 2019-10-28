Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)

28 октября 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Турции начались съемки художественного фильма "Karanliqdaki Ishiq", котороый будет посвящен борьбе с насилием над детьми и женщинами, в семье, сообщила Trend Life продюсер картины Севиндж Зульфугарлы.

В фильме снимают известные турецкие актеры, среди которых Гюкхан Уйгун, известный по сериалу "Долина волков" (Kurtlar vadisi), Элиф Чапкын, Корел Джезайырлы, Джем Сюэль, Толга Бенгю, Тимур Албар, Тарик Яваш, Сердал Йазычы, Сердар Угурсой, Алейна Ал, Бейазит Даниэль Инан, немецкая модель и актриса Вильма Эллес, и другие. Среди актеров и юные азербайджанцы - Айсель и Амин Асадовы, которые сыграют детей, а также врач-диетолог Лейла Зульфугарлы.

"Насилие в отношении женщин и детей не только прямо негативно сказывается на отдельных лицах, но и наносит ущерб нашей общей человеческой природе. Этой картиной мы выражаем свой протест такому ужасному явлению и надеемся, что наш фильм проникнет в сердца людей", - отметил Гюкхан Уйгун.

Фильм будет представлен в Азербайджане, Турции, Германии, России и странах Европы. В своем видеообращении творческий коллектив призывает к борьбе против насилия над детьми и женщинами, в семье.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)
  • Звезда сериала "Долина волков" и азербайджанцы выражают протест (ВИДЕО, ФОТО)
Новости по теме
Депутат: Насилие Фуада Гахраманлы в семье вновь раскрывает истинную сущность этих людей
Политика 23 сентября 20:09
Эмин Милли: Политик, годами избивающий свою супругу и дочь, ломающий им кости, должен быть арестован
Политика 23 сентября 19:42
Распространились фотофакты в связи с насилием Фуада Гахраманлы в отношении своей семьи (ФОТО)
Политика 21 сентября 13:00
Очередная жесткая критика со стороны оппозиции в адрес Гахраманлы
Политика 21 сентября 12:00
Хиджран Гусейнова: Женщин в Азербайджане необходимо продвигать во всех сферах
Общество 26 ноября 2018 15:53
В Азербайджане в результате бытового насилия скончалось 112 женщин, 11 из которых несовершеннолетние - МВД
Общество 26 ноября 2018 13:46
Лента новостей
В Баку появится веселый эльф
Культура 18:01
В Баку обсудили проблемы возобновляемой энергии (ФОТО)
Энергетика 17:58
Средняя скорость интернета в Азербайджане составляет 3,1 Мбит/с
ИКТ 17:55
Узбекский "Нефтегазинвест" объявил тендер на закупку манометров
Тендеры 17:50
В иранской провинции Меркези в туризм инвестировано свыше $50 млн
Туризм 17:48
В Азербайджане задержана группа, изготавливавшая поддельные дипломы
Происшествия 17:44
Мазахир Панахов: Мы создаем необходимые условия для участия кандидатов в выборах
Политика 17:41
В Азербайджане предлагают расширить базу налогообложения
Финансы 17:34
Президент Ильхам Алиев поздравил чешского коллегу
Политика 17:29