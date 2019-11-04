Музыкальная культура Азербайджана в Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама представил в Тбилиси

теоретический проект "Dəyirmi masa" ("Круглый стол"), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Целью проведения круглого стола под названием "Музыкальная культура Азербайджана (мугамы, народные песни и теснифы) и Грузии (фольклор): истоки, современные связи и перспективы" является пропагандирование азербайджанского мугамного искусства и национально-культурного наследия, а также получение ценной информации о мугамном наследии Азербайджана, хранящейся в зарубежных архивах.

На мероприятии, реализуемым Международным центром мугама при содействии Грузинского государственного фольклорного центра, приняли участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, руководители центров фольклора и национальной музыки обеих стран, а также общественные и музыкальные деятели.

На мероприятии, прошедшим в Государственном центре фольклора Грузии, со вступительным словом выступил директор Центра Георгий Донадзе. Рассказав о культурных связях, он отметил, что между руководимым им Центром и Международным центром мугама подписан меморандум, создавший юридическую базу для развития двусторонних культурных связей организаций. Данный меморандум создает большие возможности для реализации концертов, форумов, конференций и круглых столов.

Донадзе отметил важность дальнейшего развития культурных связей между Азербайджаном и Грузией, и выразил готовность в рамках возглавляемого им Центра расширить и укрепить эти отношения. Директор Центра рассказал о планах на 2020 год, связанных с проведением как в Государственном центре фольклора Грузии, так и в Международном центре мугама совместных концертов и различных культурных мероприятий.

Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов выразил признательность за содействие в организации мероприятия.

Гусейнов рассказал об истории и работе Центра мугама, особо подчеркнув, что в результате целенаправленной деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой азербайджанское искусство мугама известно и любимо во всем мире. По инициативе Мехрибан Алиевой и по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева был создан единственный во всём мире Международный центр мугама.

В 2008 году состоялось открытие Международного центра мугама, в котором приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, а также представители международных организаций.

Мурад Гусейнов выразил надежду, что данный меморандум будет способствовать развитию культурных связей между двумя Центрами. Директор рассказал об изданной на азербайджанском и грузинском языках книге, посвященной знаменитому исполнителю мугама Абдулбаги Зулалову, больше известному как Бюльбюльджан, прожившему 30 лет своей жизни в Тбилиси.

Гусейнов также отметил, что Фонд Гейдара Алиева совместно с международным центром мугама проводит международные фестивали музыки, на которых с успехом принимают участие и известные грузинские музыканты.

Директор Центра мугама рассказал о проводимых Фондом Гейдара Алиева многочисленных музыкальных фестивалях, различного рода культурных мероприятиях как у нас в стране, так и за рубежом.

Директор отметил важную роль Тбилисского музея азербайджанской культуры им.М.Ф.Ахундова в пропаганде азербайджанской музыки и культуры в Тбилиси.

В своем выступлении директор Государственного музея грузинской народной музыки и музыкальных инструментов Реваз Кодрикадзе поделился своим мнением касательно азербайджанской культуры, отметив, что такие представители шушинской исполнительской школы как Бюльбюльджан, Хан Шушинский, Садыгджан хорошо известны и любимы в Грузии.

Ученый-исследователь Гюльгусейн Казымлы рассказал об истоках азербайджано-грузинских культурных связей, подчеркнув, что определенная часть жизни и творчества Бюльбюльджана, Саттара, Сеида Шушинского и исполнителя на таре Садыгджана прошла в Тбилиси. Эти знаменитые представители азербайджанского мугамного искусства сыграли важную роль в развитии культурных связей между двумя странами.

В своем выступлении секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми рассказал о стихах азербайджанских поэтов, посвященных Тбилиси. Он отметил, что определенная часть жизни и творчества многих поэтов и писателей, как и вышеперечисленных представителей мугамного искусства, тесно связана с Тбилиси, напомнив стихи Алиаги Вахида, Мирзы Шафи Вазеха, Аббасгулу Ага Бакиханова и других выдающихся поэтов, посвященных Тбилиси.

В своих выступлениях представитель Тбилисской государственной консерватории Нино Гамбашидзе, а также представитель Государственного музея грузинской народной музыки и музыкальных инструментов Кетеван Баяшвили рассказали о культурных связях Азербайджана и Грузии, о дружбе этих соседних стран, связывающей их веками, об ашугском искусстве и фольклорных произведениях, отметив, что для изучения, применения и передачи будущим поколениям отношений, связывающих Азербайджан и Грузию должны быть использованы все возможности.

Круглый стол продолжился дебатами, касающимися исторических корней, исследований в области музыки, получения ценной информации с хранящихся в архивах исторических источников.

Следует отметить, что автором идеи проекта "Dəyirmi masa" является директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, координатор проекта - доктор философии, ученый-исследователь Гюльгусейн Казымлы.

(Автор: Джани Бабаева)

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