Шрифтом Брайля. В Баку откроется Музей без границ

6 ноября 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в 18:00 8 ноября пройдет мероприятие "Музей без границ", приуроченное к Международному дню слепых, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В ходе мероприятия состоится открытие второго этажа музея, приспособленного к потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья. Информация об экспонатах музея на втором этаже продублирована для людей с нарушениями зрения шрифтом Брайля. Также здесь представлены ковровые изделия малых размеров в ворсовой и безворсовой технике, с геометрическими и растительными элементами, зооморфными и антропоморфными изображениями.

Таким образом, люди с нарушениями зрения смогут ощутить посредством тактильного контакта особенности создания каждого типа ковра, сотканного ткачихами отдела традиционных технологий музея.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем ковра, играет особую роль в обеспечении равных прав людей с нарушениями зрения в социально-культурной среде, оказании психологической и моральной поддержки.

Отметим, что в здании Азербайджанского национального музея ковра созданы необходимые условия для передвижения в инвалидных колясках.

Напомним, что с начала 2019 года с экспонатами этого музея, представленными на первом этаже, можно ознакомиться посредством тактильного контакта, а также с помощью аудиозаписей на азербайджанском и русском языках и надписей, продублированных шрифтом Брайля. Кроме того, сотрудники отдела традиционных технологий и детского отдела музея проводят мастер-классы для людей, нуждающихся в особой заботе.

Международный день слепых - всемирная дата, призванная привлечь внимание к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Этот день отмечается ежегодно 13 ноября.

(Автор: Джани Бабаева)

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