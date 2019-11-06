Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)

6 ноября 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Работы азербайджанских кукольных мастеров, семейной четы Пярвиза Гусейнова и Ирины Гундориной вызвали большой интерес гостей третьего Международного фестиваля авторских кукол ArtDoll Tbilisi, который прошел в столице Грузии, сообщает Trend Life. Фестиваль был организован в Музее современного искусства имени Зураба Церетели – MOMA Tbilisi объединением кукольников Грузии "Джеодоли".

Автор и организатор проекта Юлия Сорокина отметила, что авторские куклы очень популярны во всем мире. Их готовят из разных материалов, начиная от папье-маше и заканчивая изысканным фарфором. Хотя цена кукол зависит не столько от материала, из которого она сделана, а от техники исполнения и мастерства автора.

Пярвиз Гусейнов и Ирина Гундорина также были консультантами и членами жюри ArtDoll Tbilisi 2019.

"Фестиваль прошел на высоком уровне. Великолепный зал MOMA Tbilisi, очень добрая и теплая атмосфера, торжественный обед, экскурсия в город Мцхета – все оставило самые благоприятные впечатления. Хотелось бы отметить большую роль Юлии Сорокиной, которая является не только прекрасным организатором, но и зарекомендовала себя как автор персональных кукол. Ее работы востребованы и находятся в частных коллекциях мира", - сказал Trend Life Пярвиз Гусейнов.

Впервые в этом году на фестивале прошел Международный конкурс авторской куклы Gabrielle Coco Chanel, который был посвящен культовой фигуре Коко – дизайнеру Габриэль Шанель.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
  • Семейная чета из Азербайджана очаровала своими куклами ArtDoll Tbilisi (ФОТО)
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