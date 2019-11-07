Азербайджанские актеры просят прощения за любовь

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 23 и 24 ноября в 19:00 состоится премьера спектакля "Прости за любовь" по пьесе "Айдын" видного представителя азербайджанской литературы, поэта, писателя и драматурга Джафара Джаббарлы, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Пьеса "Айдын" написана Джафаром Джаббарлы в 1922 году, и ставилась на советской сцене неоднократно. На сцене русской драмы пьеса "Айдын" ставилась дважды - в 1957-м и 1980-м году.



В текущем сезоне в рамках государственного заказа министерства культуры Азербайджана постановку осуществляет народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде. Премьера приурочена к 120-летию со дня рождения Джафара Джаббарлы.

Художник–постановщик спектакля – Татьяна Мельникова (Санкт-Петербург, Россия), хореограф – народная артистка Азербайджана Александра Никушина, музыкальное оформление – заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов.



Главные роли в спектакле исполнят Мурад Мамедов (Айдын), Мурад Исмайлов (Довлет бек), Хаджар Агаева и Натаван Гаджиева (Гюльтекин) и Егяна Гусейнли (жена Довлет бека). В спектакле также заняты заслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов, актеры Теймур Рагимов, Ярослав Трифонов, Заур Искендеров, Фарид Бахрамов, Заур Терегулов, Джохар Абдуллаев, Тамилла Абуталыбова, Марина Литвиненко, Белла Сафина, Фарида Нестеренко, Самира Рустамова, Иоанна Фернштадт и Борис Бродский.



Билеты продаются в кассе театра и централизованных кассах города.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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