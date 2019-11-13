В Баку пройдет VI Международная биеннале современного искусства "Алюминий"

13 ноября 2019 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - С 20 по 25 ноября 2019 года в Баку состоится VI Международная биеннале современного искусства "Алюминий", сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана. Организаторы мероприятия – министерство культуры и Союз художников Азербайджана.

На этот раз биеннале будет организована в соответствии с "Концепцией культуры Азербайджанской Республики" для содействия развитию современного искусства в нашей стране и поддержки творчества художников.

На биеннале будут представлены живописные полотна, графические работы, скульптуры, инсталляции, видео-арт, фотоработы, а также перформансы художников из Азербайджана, Германии и Грузии.

Также, в рамках биеннале пройдет презентация фильма о Первой Антарктической Биеннале (2017), состоявшейся под патронажем ЮНЕСКО, а также – конференция "Современное искусство сегодня: достижения, проблемы, перспективы".

Выставки, которые пройдут в рамках VI Международной биеннале современного искусства, будут организованы во Дворце Ширваншахов, в Музейном центре, выставочном зале имени Ваджии Самедовой, Центре современного искусства в Ичери Шехер, галерее "1969" (бывший выставочный салон имени Саттара Бахлулзаде) и Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала"

Отметим, что это мероприятие проводится в Баку с 2003 года и подразумевает участие кураторов, художников и художественных критиков Азербайджана и зарубежных стран. В текущем году в биеннале примут участие более 40 зарубежных и около 30 азербайджанских художников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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