Человек, которого я люблю... – 40 лет со дня смерти Вагифа Мустафазаде

11 декабря 2019 14:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку будут проведены мероприятия, посвященные 40-летию со дня смерти выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, заслуженного деятеля искусств Вагифа Мустафазаде, сообщила Trend Life директор Дома-музея Вагифа Мустафазаде, руководитель Культурно-благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде, двоюродная сестра музыканта Афаг Алиева.

16 декабря в 15.00 в Доме-музее Вагифа Мустафазаде состоится вечер памяти музыканта. Будет представлен концерт в исполнении педагогов и студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, прозвучат сочинения Вагифа Мустафазаде и его дочери Азизы Мустафазаде. Состоится презентация диска "Джаз-мугам", изданного в Москве (Россия).

Афаг Алиева отметила, что в дальнейшем будут представлены еще четыре музыкальных альбома, изданные Культурно-благотворительным фондом Вагифа Мустафазаде при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

"В один альбом войдут произведения вокально-инструментального ансамбля "Севиль", во второй - произведения Тофига Гулиева в обработке Вагифа Мустафазаде. Третий альбом – это "Джазовые импровизации", в который включены все хиты музыканта. Четвертый диск - "Посвящение", который я посвящаю любимому брату. В данном альбоме собраны лучшие его произведения и вошло сочинение Джорджа Гершвина "Человек, которого я люблю". Вагифу Мустафазаде было всего 9 лет, когда он впервые исполнил это произведение",- сказала Афаг Алиева.

18 декабря в Азербайджанском государственном педагогическом университете и 20 декабря в Азербайджанской национальной консерватории пройдут мероприятия в рамках проекта Культурно-благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде - "Пропаганда творческого наследия Вагифа Мустафазаде среди молодежи".

Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку. Лауреат фестивалей "Таллин-66", "Таллин-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста. В 1968 году состоялись первые гастроли Вагифа по городам СССР. В 1970 году Мустафазаде и целый ряд известных азербайджанских музыкантов (Р. Бейбутов, М. Тагиев и др.) дали несколько концертов по странам Латинской Америки. Он был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание "Заслуженного артиста". Он также был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио "Кавказ" при Госфилармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" (1970 год), "Севиль" (1971 год, на базе Гостелерадио Азербайджана), "Мугам" (1977 год). В 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако Вагиф Мустафазаде завоевал первую премию и приз - белый рояль. Однако Вагиф не успел узнать об этой победе - он скончался от сердечного приступа в Ташкенте, 16 декабря 1979 года, на сцене, во время исполнения композиции "В ожидании Азизы", которая была посвящена его дочери Азизе (ныне известная джазовая исполнительница и композитор, в Европе ее называют Принцессой джаза). Ему было 39 лет. Похоронен в Баку. Имена Вагифа и Азизы Мустафазаде входят во Всемирную энциклопедию джаза под редакцией авторов США, а также в литературной переработке Владимира Феертага в русском издании.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Человек, которого я люблю... – 40 лет со дня смерти Вагифа Мустафазаде
  • Человек, которого я люблю... – 40 лет со дня смерти Вагифа Мустафазаде
  • Человек, которого я люблю... – 40 лет со дня смерти Вагифа Мустафазаде
  • Человек, которого я люблю... – 40 лет со дня смерти Вагифа Мустафазаде
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