Определены лучшие экспериментальные театры Азербайджана - церемония награждения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось закрытие третьего Фестиваля экспериментальных театров "2+1" и церемония награждения лучших коллективов, организованного Союзом театральных деятелей (СТДА) и Министерством культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Председатель СТДА, народный артист Азер Паша Нематов отметил, что фестиваль проводился с целью выявления творческого потенциала режиссеров, актеров, художников и композиторов на театральной сцене, предоставления площадки для экспериментов, содействия национальному театральному процессу.

Народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", зампред СТДА Гаджи Исмайлов отметил, что на протяжении девяти дней в Доме актеров имени Аббаса Мирзы Шарифзаде было представлено 18 интересных спектаклей, которые позволили увидеть всю гамму красок творческого потенциала театральных коллективов страны в различных жанрах и современных интерпретациях.

Лучшими были названы - Гянджинский государственный кукольный театр со спектаклем "Дюймовочка", Государственный университет культуры и искусств – "Боксер", Агдамский государственный драматический театр - "Кто виноват?", Гусарский государственный лезгинский драматический театр – "Три дня, три ночи", Бакинский детский театр – "Баллы". Дипломами были также отмечены другие театральные коллективы страны.

(Автор: Вугар Иманов)

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