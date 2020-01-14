Зейнаб Ханларова спустя много лет выступит с концертом в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском конгресс центре 18 марта в 19.00 пройдет сольный концерт легендарной азербайджанской исполнительницы, народной артистки СССР Зейнаб Ханларовой, сообщили Trend Life организаторы Peachline и Kevents Group.

Зейнаб Ханларова, спустя много лет, вновь выступит перед своими многочисленными поклонниками в Баку. Последнее выступление в Баку прошло 12 лет назад во Дворце Гейдара Алиева.

Имя легендарной певицы золотыми буквами вписано в историю нашего искусства. Именно благодаря ее творчеству о многих азербайджанских композициях узнали во всем мире.

Зейнаб Яхъя кызы Ханларова родилась 28 декабря 1936 года в Баку. В 1956 году окончила Бакинскую педагогическую школу им. М.А. Сабира. В 1961 году - Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы (отделение мугама, класс С.И. Шушинского). С того же года - солистка Азербайджанского театра оперы и балета им. М.Ф. Ахундова.

Зейнаб Ханларова - народная артистка Азербайджана, Узбекистана и СССР. Лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1985), награждена Почётным призом "Золотой диск" Всесоюзной фирмы грампластинок "Мелодия" за грамзаписи азербайджанских песен и песен народов Востока. Награждена орденом Дружбы народов, орденом "Знак Почёта", орденом "Шохрат" (1998), орденом "Истиглал" (2006), Почётным дипломом Президента Азербайджанской Республики (2011), орденом "Гейдар Алиев" (2016).

Среди партий, исполненных Ханларовой: Лейли и Асли в операх Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" и "Асли и Керем", Арабзанги в опере Муслима Магомаева "Шах Исмаил", Санем в опере Шафиги Ахундовой "Скала невест" и др.

Ханларова является известной исполнительницей мугама. Голос Зейнаб Ханларовой можно услышать в таких мугамных композициях, как "Шахназ", "Гатар", "Баяты Шираз" и др. Среди азербайджанских женщин-ханенде она является первой исполнительницей мугама "Чахаргях".

Наибольшего успеха добилась в музыкальном жанре эстрады. В её репертуаре - песни Тофика Кулиева, Арифа Меликова, Алекпера Тагиева, Эмина Сабитоглу, Гара Гараева, Фикрета Амирова и других известных композиторов. Ханларова исполняла песни на русском, украинском, молдавском, грузинском, фарси, арабском, китайском, индийском, турецком и на многих других языках.

За свою более чем 50-летнюю музыкальную карьеру Зейнаб Ханларова посетила с концертами около пятидесяти стран мира.

Дважды (1985 и 1990) была избрана в Верховный Совет Азербайджанской ССР XI созыва, стала членом Комиссии по культуре Верховного Совета. В годы независимости Азербайджана пять раз была избрана в Милли Меджлис (1995, 2000, 2005, 2010, 2015).

(Автор: Вугар Иманов)

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