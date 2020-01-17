В Баку и пригородах столицы прошла Неделя патриотического кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку и пригородах столицы с 13 по 17 января прошла Неделя патриотического кино (Vətənpərvərlik kinosu həftəsi), посвященная 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life. Проект был реализован отделом кинематографии Министерства культуры Азербайджана и Главным Управлением культуры города Баку.

Показ фильмов начинался с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Минутой молчания была почтена память сыновей Родины, ставших шехидами во время трагедии 20 Января и Карабахской войны, во имя освобождения азербайджанских земель от армянских оккупантов.

Основные задачи проекта - укрепление патриотического духа граждан, а также донесение до молодого поколения рассказов о мужестве Национальных героев Азербайджана.

Неделя фильмов прошла в Бинагадинском центральном Доме культуры, Доме культуры поселка Мушфигабад, Центре культуры поселка Нардаран, Центре культуры поселка Гызылдаш, Центре Гейдара Алиева Ясамальского района, Доме культуры имени Рухуллы Ахундова, Дворце культуры поселка Мярдакан, Центре Гейдара Алиева Гарадагского района, Доме культуры ашуга Рзы Гобустанлы, Центре Гейдара Алиева Сураханского района, Доме культуры поселка Шувелан, Центре культуры поселка Шаган.

Были представлены документальные и художественные картины, посвященные Национальным героям Азербайджана, их жизни и славному боевому пути, а также прошли встречи зрителей с творческими коллективами фильмов. Среди фильмов - "Aprel yüksəkliyi" (Апрельская высота, режиссер Замин Мамедов, посвящен Шукюру Гамидову), "Nakam tale" (Незавершенная судьба, режиссер Талех Исмаилов, посвящен Вугару Гусейнову), "Mirpaşa" (Мирпаша, режиссер Эмин Эфендиев, посвящен Хидаяту Рустамову), "Əbədiyyətə uçuş" (Полет в вечность, режиссер Джамиль Фараджов, посвящен Виктору Серегину), "Qartal yuvası" (Гнездо орла, режиссер Чингиз Гасанов, посвящен Сеймуру Мамедову), "Mən Gəncəliyəm" (Я из Гянджи, режиссер Явер Рзаев, посвящен Игорю Макееву), "Bir elin Şahları" (Шахлар из народа, режиссер Вели Сайяди, посвящен Шахлару Шукюрову), "Taleyin sorağında" (По зову судьбы, режиссер Талех Исмайлов, посвящен Али Мамедову), "777" (режиссер Джавид Имамвердиев, посвящен Эхтираму Алиеву), "İki əsgər" (Два солдата, режиссер Вели Сайяди, посвящен Микаилу Джабраилову), "Qəhrəmanlıq zirvəsi" ("Вершина героизма", режиссер Кямаля Мусазаде, посвящен Сафияру Бехбудову), "Rövşən" (Ровшан, режиссер Натиг Грубанов, посвящен Натигу Гурбанову), "Müəllim" (Учитель, режиссер Эмин Эфендиев, посвящен Мамеду Гусейнову), "Məni yada salarkən" (Вспоминая меня, режиссер Явер Рзаев, посвящен Сахавету Магеррамову).

(Автор: Вугар Иманов)

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