Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)

19 января 2020 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя прошла премьера спектакля “Şəhərin qış gecələri” (Зимние ночи города), посвященная 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

Спектакль поставлен режиссером театра, заслуженным деятелем искусств Бахрамом Османовым по мотивам пьесы народного писателя, драматурга Анара Рзаева "Şəhərin yay günləri". Музыка написана композитором, народным артистом Сиявушем Керими, художник-постановщик - Ариф Абдурахманов.

"С трагедии 20 Января прошло 30 лет… Она оставила неизгладимый след в нашей истории. В 80-е годы прошлого века было очень популярно произведение Анара "Şəhərin yay günləri" (Летние дни города), режиссер Тофиг Казымов поставил по нему спектакль. Прошло 30 лет, и те же герои переживают эту трагедию холодным январским вечером", - отметил Бахрам Османов.

В спектакле сыграли заслуженные артисты Эльшан Рустамов, Кямаля Гусейнова, Эльшан Чарханлы, Шовги Гусейнов, Ильхам Асадов, актеры Бахрам Гасанов, Вахид Оруджоглу, Вугар Мамедалиев, Рамиль Мамедов, Манаф Дадашев, Адалят Абдулсамед, Ровшан Аббасов, Керем Хадызаде, Рамиг Насиров.

Ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. По официальным данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, следствием было установлено, что в результате этого преступления погибло 132 человека, было ранено 612 человек, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества. В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
  • Зимние ночи города…Премьера спектакля о героях и шехидах 20 Января (ФОТО)
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