За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)

24 января 2020 12:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Пять фильмов азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова будут представлен на on-line TV Нью-Йорка The BeBop Channel Corporation, сообщил Trend Life автор картин.

Художественные фильмы "Архив Шоллера" и "День казни" и документальные картины "100 лет славной жизни", "Темное прошлое Сталина" и "Первый успех братьев Нобелей" были неоднократно удостоены наград международных кинофестивалей.

"Впервые в истории азербайджанского кинематографа сразу пять фильмов будут представлены на одном американском телеканале. Это не только мой успех, но и всей страны, нашей культуры, является пропагандой нашего киноискусства в мире. Фильмы были выбраны по итогам отбора международного кинофестиваля The BeBop Channel Content Festival 2020. Фестиваль пройдет в The Adam Clayton Powell Jr. State Office Building в Нью-Йорке 4 июня. После заключения контракта о показе моих фильмов на The BeBop Channel Corporation мне будет предоставлено 12 тысяч акций телеканала", - сообщил Trend Life Джалаладдин Гасымов.

"Архив Шоллера" снят в жанре триллер в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи, в 1840-х годах переселившихся в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положение в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением.

"День казни" снят в 2016-2018 годах. События фильма, снятого в жанре психологического триллера, происходят в тюрьме в последние годы советского периода. В фильме показаны волнующие моменты из жизни осужденного в камере. Автором раскрывается тюремная тема в противоречивом контексте с двух противоположных полюсов.

"100 лет славной жизни", снятый в 2019 году, повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823 - 1924), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа, как великий меценат, внесшим бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана в благотворительной сфере, в области культуры и образования, строительства зданий, школ, храмов и мечетей, и т.д.

"Темное прошлое Сталина", снятый в 2018 году, повествует о молодых годах Сталина (Иосифа Джугашвили) в Баку, который говорил, что этот город стал для него большой школой жизни. Этому факту в своей биографии Сталин придавал особое значение, подчеркивая, что именно в Баку завершился период его революционного "ученичества", именно здесь он стал "подмастерьем" революции.

"Первый успех братьев Нобель", снятый в 2019 году, повествует о том, как в 1875 году Роберт Нобель приехал в Баку и за 25 тысяч рублей купил маленький керосиновый завод и несколько нефтеносных участков в Сабунчах. В мае 1879 года впервые в Российской империи в Баку (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи) была основана иностранная и крупнейшая нефтепромышленная фирма – “Товарищество нефтяного производства братьев Нобель (БраНобель)”. Впоследствии, Товарищество имело 12 тысяч служащих, 40 нефтяных заводов в районе Баку, 5 очистительных заводов, 7 фабрик, 150 складов, 1500 вагонов- цистерн и 12 танкеров. Товарищество национализировано в 1918 году.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
  • За фильмы азербайджанского режиссера предоставят 12 тыс. акций в Нью-Йорке (ФОТО)
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