Коллеги поздравили с юбилеем 80-летнюю азербайджанскую актрису

25 января 2020 12:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Сумгайытском государственном драматическом театре отметили 80-летний юбилей народной артистки Светланы Хакимовой, воплотившей ряд интересных и характерных образов, сообщает Trend Life.

Директор театра заслуженный артист Мубариз Гамидов, заместители директора заслуженный артист Видади Мамедов и Мая Мамедова, режиссер, заслуженный артист Намис Ширмамедов, заслуженная артистка Илаха Сафарова и другие дали высокую оценку творческой деятельности Светланы Хакимовой, которая создала запоминающиеся и убедительные образы, и зрители ценят ее талант и актерское мастерство.

Светлана Хакимова работает в Сумгайытском государственном драматическом театре с 1968 года. Она хорошо известна зрительской аудитории по ролям в таких постановках как "Solğun çiçəklər", "Qaraca qız", "Demoklisin qılıncı" и многим другим.

(Автор: Джани Бабаева)

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