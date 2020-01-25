"Союзмультфильм": Одним из первых предложение будет сделано Азербайджану

БАКУ /Trend Life/ - Российская киностудия "Союзмультфильм", которая недавно вернула права для показа "золотой коллекции" на платных телеканалах, с этого года будет активно распространять продукцию и одним из первых предложение будет сделано Азербайджану, отметила участница конференции "Баку-Москва - диалог культур", председатель правления киностудии Юлиана Слащева, сообщает Trend Life.

"В пятый раз приезжаю в Баку, и мне невероятно интересно каждый раз возвращаться в этот прекрасный город. "Союзмультфильм" связывает давняя история с Азербайджаном, у нас были успешные совместные проекты. Самый известный мультфильм Азербайджана "Про Джыртдана "великана", который также входит в золотую коллекцию, был создан при участии российских сценаристов, в том числе и из "Союзмультфильма". Одним из сценаристов был автор песни "Пусть бегут неуклюжи" Александр Тимофеевский, а роль главного героя озвучила известная актриса Клара Румянова. "Золотая коллекция" включает более 1,5 тыс. мультфильмов, на которых мы все выросли, и очень надеемся, что она заинтересуют телеканалы и интернет-платформы Азербайджана. Мы знаем, что сейчас в Азербайджане продолжает производиться анимация, поэтому рассчитываем на плодотворное сотрудничество в этой области", - отметила Юлиана Слащева.

Отметим, что в течение трех дней в Баку проходят конференция "Баку-Москва - диалог культур" и другие мероприятия, которые заложат фундамент для расширения отношений и тем, которые будут обсуждены в ходе предстоящего Гуманитарного форума в Баку. "Баку-Москва - диалог культур" – это проект, который впервые реализуется двумя столицами – Баку и Москвой. Из России в мероприятии участвует делегация в составе порядка 150 человек, в состав которой вошли министры, представители правительства Москвы, депутаты, ученые, ректоры вузов, деятели искусства и культуры. В рамках конференции "Москва-Баку – диалог культур" проводится круглый стол на тему "Диалог культур - основа диалога народов", фотовыставки выдающихся соотечественников, проживающих как в Азербайджане, так и в России, презентация книг "Формула власти" и "Формула жизни" первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС, заслуженного работника культуры и журналиста России, лауреата Государственной премии России, кавалера государственных орденов Азербайджана "Слава", "Дружба" и "Честь" - Михаила Гусмана, посвященные его 70-летию. Проводятся и другие культурные мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

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