В Москве пройдет Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 31 марта 2020 года в Москве пройдет XI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Главной концертной площадкой фестиваля станет Большой зал консерватории.

За пять фестивальных дней здесь выступят крупнейшие музыкальные коллективы России и Европы, восходящие звезды и всемирно известные исполнители. Завершится фестиваль концертом впервые приезжающего в Россию Льежского королевского филармонического оркестра.

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича в 2010 году в память о величайшем музыканте. Основатель и художественный руководитель фестиваля – заслуженный деятель искусств России Ольга Ростропович. За десять лет на Международном фестивале Мстислава Ростроповича выступили 36 оркестров, 103 солиста, 14 хоровых коллективов, 39 дирижеров.

Ростропович Мстислав Леопольдович родился 27 марта 1927 года в столице Азербайджана Баку. Музыкант, виолончелист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской премии (1964), Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР (1991), Государственной премии Российской Федерации (1995), ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2007, 1997).

Мстислав Ростропович был удостоен звания почётного доктора более 50 университетов в разных странах, являлся почётным гражданином многих городов мира, награждён государственными наградами 29 стран. Он - лауреат музыкальной премии Grammy (1970, 1977, 1980, 1983, 2003), дирижёрской премии имени Дитсона (США, 1990), премии Королевской музыкальной академии Швеции "Полар" (1995), премии имени Леони Соннинг (Дания, 1981), премии "Медоуз" за совершенство в искусстве (США, 1985), премии Альберта Швейцера (1985) и многих других.

Имя Ростроповича включено в число "Сорока бессмертных" - почётных членов Академии искусств Франции, он был удостоен званий Командора Ордена Почётного легиона (Франция, 1981, 1987), почётного рыцаря-командора Светлейшего ордена Британской империи. В 1997 награждён Большим Русским Призом "Слава/Gloria".

Мстислав Ростропович был награждён Орденом Гейдара Алиева (Азербайджан, 2007), орденами "Независимость" (Азербайджан, 2002), "Слава" (Азербайджан, 1998), "Леопольда I" (Бельгия, 1989), "Франсиско Миранды" (Венесуэла, 1979), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (Германия, 2001), "Данеброг" (Дания, 1983), "Изабеллы Католической "(Испания, 1985), "Ливанского кедра" (Ливан, 1997), "Свободы" (Аргентина, 1994), "Адольфа де Нассау" (Люксембург, 1991), "За заслуги в области культуры" (Монако, 1999), "Льва Финляндии" (Финляндия), "За заслуги" (Эквадор, 1993), "Голландского льва" (Нидерланды, 1989) и другими.

Мстислав Ростропович скончался 27 апреля 2007 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

(Автор: Джани Бабаева)

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