Он мечтал играть в команде "Нефтчи", а стал… - Александр Шаровский принимает поздравления

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 10 февраля, свой день рождения отмечает главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Александр Шаровский, сообщает Trend Life.

Родился Александр Шаровский 10 февраля 1948 года в Баку. В школе занимался в драматическом кружке.

С 1967 года Шаровский - актёр Азербайджанского государственного театра юного зрителя. Но в театр Шаровский попал по большой любви, только тогда не к искусству, а к девушке. Она работала в оркестре Театра юного зрителя, и чтобы завоевать ее сердце молодой Шаровский решил тоже устроиться туда. Все старания Александра Шаровского оправдались, вскоре они поженились, у них родился сын, прожили в браке больше 10 лет, но потом разошлись, а вот ТЕАТР в жизни мастера остался навсегда.

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна Александр Шаровский служит с 1974 года. С 1991 года работал в качестве режиссера-постановщика, главным режиссёром назначен в марте 1993 года.

Сегодня без Александра Шаровского невозможно представить Государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна. Шаровский - генератор ярких мыслей и оригинальных идей, актер, сыгравший множество блестящих ролей, режиссер, поставивший, потрясающие спектакли.

"В интервью меня часто спрашивают: " Счастлив ли я?" На что я отвечаю, что у меня есть любимая работа, любимый сын и шесть замечательных внуков, есть любимая жена (прим. авт. - народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская), друзья, мои зрители, у меня есть – театр. В детстве в каждом из нас живет артист, во мне он остался до сих пор. Мои сверстники мечтали быть летчиками, космонавтами, в крайнем случае завмагами, а я мечтал стать футболистом, играть в команде "Нефтчи", но судьба распорядилась иначе, и я ею доволен", - сказал ранее народный артист.

(Автор: Джани Бабаева )