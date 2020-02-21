Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко с триумфом выступили в Вене (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов с триумфом выступили с широкой концертной программой на сцене Wiener Konzerthaus (Венский Концертхаус) - одной из самых известных мировых концертных площадок классической музыки в Вене, сообщает Trend Life.

В концертной программе в сопровождении Венгерского государственного оперного оркестра (Orchester der Ungarischen Staatsoper) под управлением дирижера Микеланджело Мазза были представлены произведения великих итальянских композиторов Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини.

Концерт дуэта прошел при аншлаге, завершившись яркими овациями. Напомним, что недавно Юсиф Эйвазов был удостоен премии Grand Prix De La Culture 2020, торжественное вручение которой состоялось в Вене. Премия Grand Prix De La Culture вручается с 2014 года за достижения в области мирового искусства. В ближайшее время концерты дуэта будут представлены в Гамбурге и Берлине (Германия).

(Автор: Вугар Иманов)