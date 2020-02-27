Ходжалы – это было… Реалии трагедии на языке искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку был продемонстрирован спектакль "Ходжалы – это было", посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра. Постановку представила труппа Азербайджанского государственного театра пантомимы.

Мероприятие прошло при организации Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также при поддержке Международного центра мугама. На вечере минутой молчания была почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев в своем выступлении рассказав о тяжких последствиях оккупационной политики Армении и преступлениях, совершенных против нашего народа, выразил свою уверенность в том, что совершившие это тяжкое преступление не останутся безнаказанными и ответят за Ходжалинский геноцид перед судом справедливости и перед Всевышним.

Рзаев подчеркнул, что сильное независимое Азербайджанское Государство способно восстановить свою территориальную целостность.

Была отмечена важность донесения азербайджанских реалий языком искусства мировой общественности и высоко оценена творческая инициатива Азербайджанского государственного театра пантомимы в этом деле.

Талантливая труппа театра обратилась к эстетике пантомимы - одного из древних видов искусства, в котором основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов. Представители общин вынужденных переселенцев с глубокой скорбью восприняли игру актеров в спектакле, где они представили реалии Ходжалинской трагедии – геноцида армянских сепаратистов против мирного населения азербайджанцев, совершенного 26 февраля 1992 года.

Автор спектакля и режиссёр-постановщик - народный артист Бахтияр Ханызаде, художник-постановщик - Санубар Самедова, музыкальный редактор - заслуженный артист Эльман Рафиев. Роли исполнили - Эльман Рафиев, Наргиля Гарибова, Бахруз Ахмедли, Сабина Гаджиева, Нурлан Рустамов, Солмаз Бадалова, Лейла Атаева, Нурида Мусабейли, Эльхан Шахалыев и Джавад Нуриев.

Отметим, что впервые спектакль был представлен широкой общественности 25 февраля прошлого года в столице Болгарии Софии во время мемориальной церемонии, организованной министерством культуры Азербайджана и посольством нашей страны в Болгарии с целью информирования болгарской общественности о Ходжалинском геноциде.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий, до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева )