Международный фестиваль ANİMAFİLM в Баку и Шеки – дети в жюри

БАКУ/Trend Life/ - В Баку и Шеки 14-18 октября 2020 года пройдет III Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В предстоящем фестивале, также как и в предыдущем, будет сформировано жюри, в которое войдут дети. Детское жюри определит победителей в категории Uşaqlar üçün ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi (Лучший короткометражный анимационный фильм для детей) и Uşaqlar tərəfindən çəkilmiş ən yaxşı qısametrajlı animasiya filmi (Лучший короткометражный анимационный фильм, снятый детьми).

Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры Азербайджана, Исполнительной власти города Шеки, Союза кинематографистов Азербайджана, посольств Чехии и Франции в стране, Французского института в Азербайджане, Киноцентра "Низами" и других партнеров.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)