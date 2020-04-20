Народный артист Азербайджана "вызывает на разговор" из Австрии

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов представит зрителям свой новый онлайн-проект.

Об этом, как сообщает Trend Life, вокалист написал на своей официальной странице в Instagram.

Отметим, что сейчас Юсиф Эйвазов живет в Вене (Австрия) вместе с семьей.

"Дорогие друзья! Рад представить вашему вниманию свой новый проект "Разговор с интересными людьми". Это будут встречи с самыми выдающимися артистами. В первой части этой интересной истории я буду общаться с представителями классики, выдающимися музыкантами нашего времени: это Пласидо Доминго, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Екатерина Семенчук, Эльчин Азизов, Максим Венгеров, Игорь Бутман, Елена Стихина, Максим Миронов и многие другие прекрасные артисты, с которыми веду переговоры", - написал в Instagram народный артист Азербайджана.

Юсиф Эйвазов подчеркнул, что будет прислушиваться к пожеланиям своих подписчиков.

"Поэтому присылайте свои вопросы, интересные темы, и мы всё обсудим вместе. Я буду анонсировать гостей каждую неделю. Интервью будут дважды в неделю по средам и субботам. После классических исполнителей я также пригласил представителей шоу-бизнеса, киноактеров, деловых людей, продюсеров и промоутеров", - добавил он.

Юсиф Эйвазов - драматический тенор. Лауреат и обладатель Гран-при ряда международных конкурсов, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени. Блистает на мировых сценах вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. В 2015 году Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов создали семью.

(Автор: Джани Бабаева)