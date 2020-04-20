Азербайджанец, выступивший в 50 городах Северной и Южной Америки, порадует поклонников онлайн-концертом

БАКУ/Trend Life/ - Наш соотечественник, классический гитарист, лауреат всероссийских и международных конкурсов, проживающий в России, Ровшан Мамедгулиев выступит с онлайн-концертом, сообщает Trend Life.

Музыкант готовит для слушателей насыщенную программу, состоящую из трех частей. Также Мамедгулиев ответит на вопросы поклонников. Онлайн-концерт гитариста можно будет посмотреть на его YouTube-канале 24 апреля в 19:00 по московскому времени. ⠀

Отметим, что Ровшан Мамедгулиев родился 12 мая 1986 года в Баку (Азербайджан). Начал учиться игре на классической гитаре в возрасте 11 лет. С отличием окончил Детскую школу искусств и Музыкальный колледж им. М.А. Балакирева в Нижнем Новгороде (Россия). В 2009 году с отличием окончил Нижегородскую консерваторию им. М.И. Глинки по классу классической гитары. В 2013 году окончил аспирантуру при Нижегородской консерватории.

С 2009 по 2014 год являлся преподавателем кафедры народных инструментов Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки. С 2014 года является доцентом единственной в России кафедры классической гитары в Академии имени Маймонида (Москва).

Ровшан Мамедгулиев много и успешно выступает на престижных концертных площадках России и за рубежом. В 2012 году он выступил с сольным концертом в зале Карнеги-холл (Нью-Йорк, США). В концертном сезоне 2013-2014 годов в рамках гастрольного тура победителя конкурса GFA Ровшан выступил с сольными концертами и мастер-классами в 50 городах Северной и Южной Америки (США, Канада, Мексика, Бразилия и других). В 2017 году состоялся его сольный концерт в концертном зале Консертгебау (Амстердам, Нидерланды).

В качестве солиста сотрудничает с различными коллективами, в том числе с оркестром Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца (Франция), оркестром Collegium instrumentale (Валенсия, Испания), Азербайджанским государственным камерным оркестром имени Гара Гараева и другими.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)