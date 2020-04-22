Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 22 апреля 2020 16:45 (UTC+04:00)
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Фотоклуб Gilavar представил виртуальную выставку Görünməyən qəhrəmanlar ("Невидимые герои") в рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома, твори дома") министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан", сообщает Trend Life.

"В эти дни пандемии коронавируса, наряду с представителями других профессий, журналисты и фотографы вносят весомую лепту в освещение различных событий. Особо отметим наших фотографов, которые, рискуя жизнью и здоровьем, запечатлевают на улицах кадры, которые станут достоянием истории. Этому посвящен наш виртуальный проект",- отметили организаторы проекта.

В виртуальной фотовыставке представлены 56 работ 19 фотографов, среди которых: Заур Мустафаев, Дилявар Наджафов, Тофиг Бабаев, Мурад Оруджов, Рашад Мехтиев, Рамиль Зейналов, Роман Исмаилов, Вугар Ибадов, Азиз Керимов, Расул Рагимов, Айдын Мамедов, Шахин Сардаров, Фамиль Махмудбейли, Керим Аббасов, Вели Шукюров, Илькин Набиев, Алигусейн Меликов, Магеррам Меджидов и Шахлар Садыгов.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижения с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Невидимые герои карантина в Азербайджане. Рискуя жизнью, они творят историю (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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