Я никогда Вас не забуду, Мастер! Памяти Рафига Алиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя Гюнель Мамедова представила в соцсети стихотворение "Я никогда Вас не забуду, Мастер!", посвященное памяти народного артиста Азербайджана Рафига Алиева. Актриса прочитала стихотворение поэта и музыканта Геннадия Самойлова. В подготовке видеоролика приняли участие студия Cinemazadeh и Малик Аббасзаде.

Известный актер театра и кино, режиссер и продюсер Рафиг Алиев родился 14 ноября 1949 года в селе Мердинли Физулинского района. Выпускник факультета культуры и образования Ленинградского государственного института культуры (сейчас - Санкт-Петербургский государственный институт культуры) и факультета актера музыкальной комедии Азербайджанского государственного института искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1976 года – актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя. За более чем 30-летнюю творческую деятельность создал в театре галерею интересных и ярких образов. С 1994 года работал режиссером театра. Снялся в более чем в 20 художественных фильмах, среди них – "Последняя ночь уходящего года", "Дедушка дедушки нашего дедушки", "Газельхан", "Аккорды долгой жизни", "Посол зари", "Судьба повелителя" и многих других. Является режиссером кинокартин "Самая простая фамилия" и "Урок". Наряду с работой в театре и кино, много лет занимался педагогической деятельностью, читал лекции в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. В 2004 году на конференции Союза театральных деятелей Азербайджана Рафиг Алиев был избран заместителем председателя Союза по творческим вопросам. Рафиг Алиев скончался 10 дней назад – 16 апреля, на 71 году жизни…

(Автор: Вугар Иманов)