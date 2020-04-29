Супруга и друзья Анара Мамедханова расскажут о его жизни

БАКУ /Trend Life/ - Главное Управление культуры города Баку 30 апреля в 21.00 на своей официальной странице в Instagram (@bakimedeniyyetidaresi) проведет онлайн-трансляцию, посвященную памяти известного общественного деятеля, легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку" Анара Мамедханова, сообщает Trend Life.

Прямой эфир проведет заслуженный артист Азербайджана, писатель, киноактер и режиссер, художник, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг Бахрам Багирзаде.

Участниками онлайн-трансляции станут супруга Анара Мамедханова - Ирада Мамедханова и его близкие друзья – писатель, публицист, тюрколог, руководитель Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы и популярный телеведущий, руководитель ASAN Radio Эмин Мусеви. Они поделятся воспоминаниями о Анаре Мамедханове, расскажут о его жизни и деятельности.

Анар Джамал оглу Мамедханов родился 20 июля 1970 года в Баку. Окончил школу №160, затем - механико-математический факультет Бакинского государственного университета. Он отец одного сына и двух дочерей. В 1988 году создал знаменитую команду "Парни из Баку", а с 1991 года стал президентом Бакинского городского КВН. Под его руководством "Парни из Баку" стали чемпионами 1992 года, финалистами 1993 года, обладателями Летнего кубка 1995 года, и наконец, победителями турнира 10 лучших команд в 2000 году – чемпионами XX века. Мамедханов избирался депутатом парламента Азербайджана три срока подряд в 1995, 2000 и 2005 годах, был профессором Евразийской академии радио и телевидения. Создал и возглавил компанию ULTRA Production, которая подготавливала фильмы на патриотическую тему. Скончался 23 апреля 2011 года на 41-м году жизни в результате резкой сердечно-сосудистой недостаточности и ишемической болезни сердца.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)