Мыслите позитивно и будьте здоровы! - Чинара Ализаде из Польши обратилась к соотечественникам (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Проживающая и работающая в Польше заслуженная артистка Азербайджана и прима-балерина Большого театра в Варшаве (Театра Вельки/Teatr Wielki) Чинара Ализаде в своем видеообращении к Trend Life поддержала соотечественников в период карантинного режима.

"Дорогие соотечественники, я хочу обратиться к вам с просьбой - несмотря на то, что сейчас для всех нас очень непростое время, пожалуйста, берегите себя, своих близких и оставайтесь дома. Но при этом я желаю вам не унывать, не падать духом, а использовать это время максимально в свою пользу. Вы можете читать книги, слушать музыку, заниматься спортом… Возможно именно сейчас вы откроете какие-то новые таланты в себе, о которых раньше не задумывались. Может это время дано нам, чтобы остановиться, переосмыслить либо что-то изменить в нашей жизни. Но также я искренне верю, что скоро мы вернемся к нормальному течению жизни. Мыслите позитивно и будьте здоровы!", - отметила она в видеообращении.

Отметим, что Чинара Ализаде – одна из ярких представительниц балетного мира. Она родилась в Москве. В 1995 году поступила в Академию танца Нового гуманитарного университета Натальи Нестеровой. В 1999 году продолжила обучение в Московской государственной академии хореографии.

Учась в академии, получала ведущие партии в школьных спектаклях.

В 2005 году завоевала I премию (младшая группа) Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве и была приглашена в балетную труппу Большого театра России, где дебютировала в партии Лебедя/Четыре лебедя в балете "Лебединое озеро" П. Чайковского.

В 2015 году поехала работать в Варшаву. В репертуаре Ализаде партии в таких спектаклях как "Буря", "Адажио и скерцо", "Болеро", "Шопениана", "Баядерка" и многих других.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)