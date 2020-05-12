Венгерские музыканты исполняют на азербайджанском языке "Сары гялин" (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Венгерские музыканты Бори Мадьяр (Bori Magyar – voice), Золтан Мижей (Zoltán Mizsei – keyboard) и Ласло Фаркаш Кёнх (László Farkas Keönch - frame drum) в знак поддержки Азербайджана и Венгрии в борьбе с коронавирусом представили известную азербайджанскую народную песню "Сары гялин" (Sarı Gəlin), сообщает Trend Life.

Композиция записана с учетом социальной самоизоляции, каждый исполнил свою партию у себя дома.

В песне "Сары гялин" (Sarı Gəlin, "Невеста в жёлтом", "Златовласая невеста") воспевается любимая девушка и невеста. Данная композиция написана на лирическом мугаме "Шур" – жемчужине азербайджанского национального музыкального искусства. Ее припев берет свое начало из раздела "Сарандж" данного мугама, а ритм совпадает с ритмами азербайджанских народных песен. Ходят разные легенды о создании этой песни. Одни возводят ее ко временам шаха Исмаила I, более известного как шах Исмаил Хатаи, другие связывают ее происхождение с Карабахскими ашугами. Достаточно убедительно говорят о происхождении слова этой песни. В давние времена в Карабахе существовал такой обычай: обрученную девушку сразу же одевали в желтую (золотистую) одежду в знак того, что она уже "занята" – чтобы другие мужчины не имели к ней никаких притязаний, отсюда и название песни "Сары гялин".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)