Лянкяранский театр объявил конкурс для молодых режиссеров
БАКУ /Trend Life/ - Лянкяранский государственный драматический театр на конкурсной основе приглашает режиссеров к сотрудничеству, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.
Цель конкурса – представить вниманию зрителей новые постановки в комедийном жанре, отвечающие требованиям современного времени.
В конкурсе предусмотрено участие молодых режиссеров. Драматургические материалы и экспликация должны быть представлены до 1 августа 2020 года.
Подготовка спектакля запланирована на четвертый квартал этого года.
Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по электронному адресу qala-teatr@mail.ru, а также по телефонам (02525) 5-49-73 и (050) 377-19-24.
(Автор: Джани Бабаева)
Лента новостей
Аграрная кредитная корпорация Казахстана: Наша цель - финансирование кредитных товариществ и прямых займов
ЮНИСЕФ и Общественное объединение "Региональное развитие" организуют ток-шоу на тему пандемии коронавируса
Для восстановления капитала четырех ликвидированных банков требовались средства в объеме более 600 млн манатов
Азербайджан активно наращивает сотрудничество со странами на разных международных площадках - российский эксперт
Шоу азербайджанца! Неделя моды в Лондоне и Нью-Йорке "переместилась" в квартиру турецкой модели (ФОТО)
В Азербайджане можно будет участвовать в конкурсе по приему в вузы на основании результатов прошлогодних экзаменов