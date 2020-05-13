Лянкяранский театр объявил конкурс для молодых режиссеров

БАКУ /Trend Life/ - Лянкяранский государственный драматический театр на конкурсной основе приглашает режиссеров к сотрудничеству, сообщает Trend Life со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Азербайджана.

Цель конкурса – представить вниманию зрителей новые постановки в комедийном жанре, отвечающие требованиям современного времени.

В конкурсе предусмотрено участие молодых режиссеров. Драматургические материалы и экспликация должны быть представлены до 1 августа 2020 года.

Подготовка спектакля запланирована на четвертый квартал этого года.

Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по электронному адресу qala-teatr@mail.ru, а также по телефонам (02525) 5-49-73 и (050) 377-19-24.

(Автор: Джани Бабаева)