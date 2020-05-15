Фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве будет представлен в Heritales при поддержке ЮНЕСКО

БАКУ/Trend Life/ - Художественно-документальный фильм 100 il şərəfli ömür ("100 лет славной жизни") будет представлен на международном кинофестивале Heritales - International Heritage Film Festival, который пройдет в конце сентября в Лиссабоне (Португалия), сообщил Trend Life режиссер и автор сценария картины Джалаладдин Гасымов.

36-минутная картина повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823-1924), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа, как великий меценат, который внес бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана. Его образ воплотил на экране Аждар Зейналов. Картина представлена через призму взаимоотношений с братьями Нобель, которые в те годы имели богатые нефтяные промыслы в Баку, и дружбу с другим меценатом и нефтепромышленником Мусой Нагиевым. Около 30 процентов фильма составляют архивные кадры, часть из которых режиссер нашел в киноархивах Германии и восстановил в России.

"Главная цель кинофестиваля, который проходит при поддержке ЮНЕСКО и Главного управления по культурному наследию Португалии, - это пропаганда культурного наследия, новых способов образования и просветительской деятельности, международного научного сотрудничества и межкультурного диалога. Я очень рад, что моя картина была выбрана для участия в фестивале среди многочисленных работ", - сказал режиссер картины.

Джалаладдин Гасымов - автор художественных и документальных фильмов "Первый успех братьев Нобель", "Архив Шоллера", "День казни", "100 лет славной жизни" (о Гаджи З.Тагиеве), "Темное прошлое Сталина", неоднократно удостоенных наград международных кинофестивалей.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)