Живопись Азербайджана и Казахстана в виртуальном пространстве (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей искусств и Государственный музей искусств Казахстана имени Абильхана Кастеева представили в социальных сетях международную виртуальную выставку национальной живописи "Алматы-Баку. Весна. Евразийский союз искусства", сообщает Trend Life.

Онлайн-выставка объединяет творчество признанных мастеров азербайджанского и казахстанского изобразительного искусства и является первым проектом, реализуемым в рамках заключённого в 2019 году меморандума о сотрудничестве.

Данный проект призван показать культурное единение народов Азербайджана и Казахстана и общие тюркские корни. Онлайн-выставка знакомит зрителей с лучшими образцами коллекций музеев, демонстрирует творчество выдающихся мастеров кисти и подлинные шедевры искусства.

В виртуальную экспозицию вошли произведения известных азербайджанских мастеров кисти - Саттара Бахлулзаде, Таира Салахова, Расима Бабаева, Джавада Мирджавадова, Фархада Халилова, Чингиза Фарзалиева, Алтая Садыхзаде. Музей Казахстана продемонстрировал произведения Леонида Леонтьева, Абылхана Кастеева, Канафия Тельжанова, Сабура Мамбеева, Молдахмета Кенбаева и других мастеров кисти.

Руководители проекта - директор Азербайджанского национального музея искусств, профессор, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев и директор Государственного музея искусств им. А.Кастеева, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан Гульмира Шалабаева.

(Автор: Джани Бабаева)