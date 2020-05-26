Он постигал секреты мугама у Сеида Шушинского – вспоминая Наримана Алиева

БАКУ /Trend Life/ - Очередной выпуск передачи "Muğam ustadları" (Мастера мугама) в рамках проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" (Культура, которая нас объединяет), транслируемой в прямом эфире телеканала "Mədəniyyət" (Культура) из Международного центра мугама, был посвящен памяти педагога, заслуженного учителя Наримана Алиева, посвятившего всю свою жизнь преподаванию мугама, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

В передаче своими воспоминаниями о Наримане Алиеве поделились ученики мастера – заведующий кафедрой Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, народный артист Тейюб Асланов, народная артистка Гюльянаг Мамедова, заслуженный учитель Газанфар Аббасов.

В программе прозвучали мугамы и теснифы из репертуара Наримана Алиева. Исполнители выступили в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча) и Амиля Мустафаева (нагара).

Отметим, что Нариман Алиев (1930-1998 годы) родился в бакинском поселке Бузовна. Важную роль в его жизни сыграло знакомство и общение с ханенде Сеидом Шушинским, которое предопределило направление его будущей деятельности. Нариман Алиев получил образование в классе Сеида Шушинского, у которого обучился секретам мугамного мастерства и сформировался как знаток и педагог мугама.

С 1965 по 1997 годы Нариман Алиев преподавал в Бакинском музыкальном училище имени Асафа Зейналлы (сейчас - Бакинский музыкальный колледж), воспитав большую плеяду ханенде. Среди них народные артисты Агахан Абдуллаев, Сакина Исмайлова, Незакет Теймурова, Гюльяз Мамедова, Гюльянаг Мамедова, Мелекханум Эйюбова, Тейюб Асланов, Газанфар Аббасов, Гандаб Гулиева, Сафа Гахраманов, Зумрюд Мамедова, Гарахан Бехбудов, Вахид Абдуллаев, Сабир Абдуллаев, Мамедбагир Багирзаде и многие другие.

Напомним, что съемки проекта "Bizi birləşdirən mədəniyyət" транслируются из Международного центра мугама в прямом эфире по будням. Прямые трансляции также представлены на странице Центра мугама в Facebook. С анонсами концертов можно ознакомиться на страницах Центра в социальных сетях.

(Автор: Джани Бабаева)