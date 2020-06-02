Азербайджанский фильм удостоен призов в Японии, Италии, Израиле и США (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Степняк" (Çölçü) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева удостоен семи призов международных кинофестивалей в четырех странах - Японии, Италии, Израиле и США, сообщил Trend Life автор картины. Результаты были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией коронавируса COVID-19.

Жюри международного кинофестиваля Twilight Tokyo Film Festival 2020 (Япония) присудил фильму за январь-май три приза - "Лучший художественный фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оператор".

Holy Grail International Film Festival 2020 (Израиль) присудил фильму за январь-апрель два приза - "Лучший художественный фильм" и "Лучший режиссер".

Vesuvius International Monthly Film Festival 2020 (Италия) отметил за май месяц как "Лучший художественный фильм"

Bridge Fest 2020 (США) отметил фильм за май месяц как "Лучший художественный фильм".

Фильм "Степняк" снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Картина удостоена более 45 призов и наград 85 международных кинофестивалей и форумов.

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Саломе Демуриа, Вюсал Мехралиев и другие.

Сюжет фильма: Молодой степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

(Автор: Вугар Иманов)