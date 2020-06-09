Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО)

Культура 9 июня 2020 10:11 (UTC+04:00)
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея на своей странице в Facebook представила произведения заслуженного художника Азербайджана, доктора по философии искусства, почетного академика Императорской академии художеств России Рашада Мехтиева, сообщает Trend Life.

Картины художника несут глубокий смысл - словно философские размышления автора на холсте.

Он родился в семье народного художника Азербайджана Рафига Мехтиева. Окончил Бакинское художественное училище имени Азима Азимзаде, Азербайджанский государственный университет культуры и искусства и турецкий Университет Мемар Синан. В 2002 году Рашад Мехтиев стал победителем конкурса Canaqqalanın gözyaşları, организованного ТЮРКСОЙ, который прошел в турецком городе Чанаггала.

Мехтиев является первым азербайджанским художником, выставка работ которого была проведена в ООН в 2006 году. В 2012 году удостоен награды Российского общественного фонда "Вера" за неповторимую национальную самобытность.

Работы художника хранятся в частных коллекциях в разных странах мира, его картины были представлены на выставках в странах Европы и в России.

"Меня с детства окружает изобразительное искусство, к нам в гости приходили известные художники, поэты, деятели культуры, и я жил в этой ауре. Ходил к отцу в мастерскую, наблюдал за его работой - все это закладывалось в базе. В детстве часто ездили с отцом во Всесоюзный дом отдыха художников в Солнечногорске, там начинал писать, видел других известных художников, интересовался их работами. Он меня воспитывал, окружение меня вдохновляло и, конечно же, у меня было огромное желание рисовать. Меня уже стала интересовать сущность того, что вижу, и, естественно, я хотел передать это на холсте", - рассказал ранее художник.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Image
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Image
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Image
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Image
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Image
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Image
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Image
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Image
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Image
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Философские размышления Рашада Мехтиева на холсте (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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