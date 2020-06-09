Образовательные приключения в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Студия Azanfilm завершила производство первой части образовательного многосерийного анимационного фильма "Tıq-tıq və dostları möcüzələr axtarışında ("Тыг-Тыг и друзья в поисках чудес"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В первой части анимационного фильма Тыг-Тыг путешествует по нашему южному региону вместе со своими юными друзьями, рассказывает им о растущем там железном дереве (прим. - парротия персидская, также известны наименования железняк, амбур и демир-агач (dəmirağac)).

Посредством фильма юным зрителям также предоставляется другая просветительская информация.

Режиссер-постановщик и автор сценария фильма – Султан Аббасбейли.

Композитор – Азер Гаджиаскерли, звукорежиссер – Мехман Надиров, продюсер – Мансур Шафиев.

Анимационный фильм Tıq-tıq və dostları möcüzələr axtarışında снят на студии Azanfilm по заказу министерства культуры Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)