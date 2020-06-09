Всемирно известный проект The Voice в Азербайджане: прием заявок начинается (ВИДЕО)

Культура 9 июня 2020 19:11 (UTC+04:00)
Всемирно известный проект The Voice в Азербайджане: прием заявок начинается (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Компания "Общественное телевидение и радио" (ITV) Азербайджана начинает регистрацию заявок на участие в проекте Səs Azərbaycan ("Голос Азербайджана") для взрослых исполнителей, являющемся лицензионной адаптацией всемирно известного проекта The Voice, сообщили Trend Life в пресс-службе ITV.

Лица в возрасте 16-65 лет, желающие принять участие в проекте, должны отправить видеоролик со своим исполнением на номер WhatsApp (051) 255 44 44, или же загрузить его в соответствующем разделе на сайте www.itv.az

Напомним, что в апреле 2019 года компания "Общественное телевидение и радио" (ITV) Азербайджана получила лицензию известного вокального телепроекта The Voice. Договор о сотрудничестве был подписан между İTV и компанией "Talpa Global B.V", являющейся автором проекта The Voice.

(Автор: Джани Бабаева)

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Всемирно известный проект The Voice в Азербайджане: прием заявок начинается (ВИДЕО)
Всемирно известный проект The Voice в Азербайджане: прием заявок начинается (ВИДЕО)
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