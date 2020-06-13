В Азербайджане стартует проект INTERACT с участием Андрея Звягинцева и других специалистов в сфере кино

БАКУ/Trend Life/ - С 16 июня студия "Debüt" ("Дебют") при поддержке министерства культуры Азербайджана и Общественного телевидения (İTV) начинает реализацию проекта INTERACT, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Деятельность, основанной в 1987 году видным азербайджанским кинорежиссером, народным артистом Эльдаром Гулиевым, студии "Debüt" наряду с производством короткометражных и полнометражных фильмов, совместных международных проектов, пропагандой азербайджанского киноискусства в мире, также направлена на реализацию образовательных программ формата INTERACT.

Проект INTERACT - творческая лаборатория, призванная поддерживать и мотивировать студентов Азербайджана, получающих образование в сфере кино и начинающих кинематографистов посредством тренингов, а также оказания поддержки на стадиях производства, постпродакшн и дистрибьюции их работ.

Реализация проекта будет проходить на протяжении месяца два раза в неделю.

Первый этап программы – INTERACT ONLINE – представляет собой электронную платформу, предполагающую серию онлайн мастер-классов от признанных международных специалистов в области кино. Все мастер-классы будут доступны как на языке оригинала (английском языке или русском языке) с синхронным переводом на азербайджанский язык.

Первые лекторы программы INTERACT ONLINE:

Анна Гудкова - креативный продюсер стриминговой платформы TNT "Premier", редактор, куратор фестивальных программ, создатель и куратор питчингов на фестивале "Кинотавр". Программный директор и соучредитель образовательного центра "Kultburo". Член жюри нескольких российских и международных кинофестивалей, тренер по питчингу. Ведущая первого в России питчинга веб-проектов.

Андрей Звягинцев - всемирно признанный российский сценарист и режиссер, автор нашумевших фильмов "Возвращение", "Елена", "Левиафан" и другие. Обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля (2003), награды за лучший киносценарий на Каннском фестивале (2014), награды "Золотой глобус" за лучший фильм на иностранном языке и номинации на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке (2015). Сняв на данный момент лишь пять художественных фильмов, Андрей Звягинцев уже стал одним из самых именитых и авторитетных режиссеров современности.

Матьё Даррас - глава кино-резиденции Pop Up Film Residency, основанной им в 2017 году. Также был основателем и руководителем европейской сети молодых кинематографистов European Network NISI MASA (2002-2012) и соучредителем и художественным руководителем творческой лаборатории TorinoFilmLab (2008-2018). Писал для киножурнала Positif (1998-2016), являлся составителем фестивальных программ на таких фестивалях как Cannes Critics’ Week (2005-2011) и San Sebastian Film Festival (с 2010). Соучредитель и директор творческой лаборатории First Cut Lab.

Отметим, что последующие этапы программы предполагают практические тренинги, лаборатории и прочие мероприятия, даты и формат проведения которых будут зависеть от ситуации с пандемией COVID-19. Регулярное участие в INTERACT ONLINE дает право на получение приоритетной аккредитации на вышеуказанные мероприятия.

Число участников проекта ограничено. В связи с этим желающим присоединиться к программе рекомендуется пройти онлайн-регистрацию на сайте www.debutfilms.az/interact

После аккредитации участники получат доступ к платформе ZOOM для участия в вышеуказанных мастер-классах.

(Автор: Джани Бабаева)