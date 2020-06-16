Поездка на фестиваль во Францию и фотокамера – что ждет победителей ANİMAFİLM в Азербайджане

БАКУ/Trend Life/ - При содействии министерства культуры Азербайджана 14-18 октября 2020 года в Баку пройдет III Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Частично фестиваль также пройдет в Шеки при содействии Исполнительной власти этого города.

При партнёрстве фестиваля ANİMAFİLM с посольством Франции и Французским институтом (IFA) в Азербайджане, и при поддержке Международного фестиваля анимационных фильмов Annecy учреждена новая награда в категории "Лучший азербайджанский короткометражный анимационный фильм". Победитель фестиваля ANİMAFİLM-2020 примет участие в Международном фестивале анимационных фильмов Annecy, который пройдет во Франции в 2021 году и получит профессиональную аккредитацию MİFA. Все расходы победителя, связанные с переездом и проживанием будут оплачены со стороны İFA.

Награда ANİMAFİLM в категории "Лучший азербайджанский сценарий для короткометражного анимационного фильма" будет вручена в партнерстве с представительством Европейского союза (ЕС) в Азербайджане. Победитель будет награжден ценной фотокамерой. Сценарий должен быть написан по одной из следующих тем – разнообразие, толерантность, мультикультурализм, права человека, права женщин и климатические изменения.

Последний скок подачи заявки 30 июня 2020 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)