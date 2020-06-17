В Баку состоялось открытие Дома-музея Гаджи Зейналабдина Тагиева после реставрации (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - 17 июня в рамках 100-летия Национального музея истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) после реставрации и восстановительных работ состоялось открытие Дома-музея Гаджи Зейналабдина Тагиева, сообщили Trend Life в музее.

В настоящее время в Национальном музее истории Азербайджана, расположенном во дворце, где когда-то жил Гаджи Зейналабдин Тагиев, делается очень много для изучения и популяризации его богатого наследия, издаются книги и проводятся различные мероприятия. Известный предприниматель и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев - одна из ярких личностей новой истории Азербайджана.

Мемориальный музей Гаджи Зейналабдина Тагиева, действующий при Национальном музее истории Азербайджана, после реконструкции открыл свои двери для посетителей. Здесь на большом сенсорном экране новой экспозиции Мемориального музея содержится информация о предпринимательской, общественной и благотворительной деятельности Тагиева, а также о его семье. Эта информация представлена на трех языках - азербайджанском, английском и русском. Кроме того, в новой экспозиции демонстрируются материалы, хранящиеся в фондах музея - картины, документы, фотографии, книги, изданные на его пособия.

На открытии выступила директор Национального музея истории, академик Наиля Велиханлы, затем гости ознакомились с экспозицией музея.

Напомним, что в 2020 году Национальному музею истории Азербайджана исполняется 100 лет. Первоначальная деятельность музея связана с созданием по распоряжению отдела внешкольного образования Народного комиссариата Азербайджана от 15 июля 1920 года "Музея просвещения родного края" в составе Музейно-экскурсионного подразделения.

Приказом от 25 октября 1920 года название было изменено на "Государственный музей Азербайджанской ССР". Этот первый государственный музей с момента своего создания функционирует как культурное, образовательное и исследовательское учреждение, занимается демонстрацией, пропагандой, хранением, исследованием и публикацией материальных ценностей, отражающих историю азербайджанского народа в экспозициях и на выставках.

В 2007 году по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева Музей был отремонтирован и восстановлен в соответствии с мировыми стандартами, была открыта новая экспозиция, отражающая историю Азербайджана с древних времен до 1920 года.

В фондах музея хранятся более 300 000 памятников культуры.

(Автор: Джани Бабаева.)