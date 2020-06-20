Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов вернулись на сцену (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов после перерыва в связи с пандемией коронавируса 19 июня выступили с концертом на сцене Дрезденской государственной оперы (Германия), сообщает Trend Life.

Прекрасный дуэт представил публике концертное исполнение арий и дуэтов из оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос". Выступление звезд оперы в Дрездене состоится также 20, 21 и 22 июня.

"Друзья, сегодня знаменательный день! Мы возвращаемся к жизни - артистическому творчеству. Ведь сцена, музыка - это большая ее часть. Как же мы соскучились по вам, по нашей публике", - написал на своей странице в Instagram перед выступлением народный артист Азербайджана.

Эйвазов отметил, что показ постановки "Дон Карло" планировался в мае, но был отменен из-за пандемии.

"При сложившихся обстоятельствах было решено представить оперу в концертном исполнении. Но, тем не менее, в условиях ограничений по перелетам наши любимые коллеги не смогли приехать выступать. Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков, Франко Вассалло - очень скучаем по вам, и надеемся на скорую встречу", - добавил он.

Народный артист Азербайджана особо подчеркнул, что в ходе мероприятия будут соблюдаться определенные меры эпидемиологической безопасности: "Оркестр играет в неполном составе, также зрители будут рассажены особым образом, чтобы в зале присутствовало не более 400 человек".

Отметим, что на концерте с семьей присутствовал народный артист России, певец Александр Малинин, который поделился на своей странице в Instagram видео с фрагментами мероприятия. Семья певца живет в Германии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова )