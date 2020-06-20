Ситуация вызывает обеспокоенность, потому что люди нарушают правила карантина – заслуженный артист Интигам Солтан

БАКУ /Trend Life/ - Несоблюдение карантинного режима может повлечь серьёзные последствия, сказал Trend Life заслуженный артист Азербайджана, директор и художественный руководитель Бакинского детского и юношеского театра Интигам Солтан.

"Ситуация вызывает обеспокоенность, потому что люди нарушают предусмотренные правила, не соблюдают правила карантинного режима, и это может привести к очень серьёзным последствиям", - сказал он.

Интигам Солтан отметил, что актеры Бакинского детского и юношеского театра в период карантинного режима продолжают представлять материалы развлекательного и просветительского характера в формате онлайн.

"Это наша основная задача – просвещать подрастающее поколение. С начала карантинного режима коллективом нашего театра было подготовлено более 100 видеоматериалов. Это сказки, литературные композиции, поэтические произведения, которые мы размещали на страницах театра в социальных сетях. Весь коллектив театра полностью погрузился в эту работу – подбирали произведения, снимали из дома видео, делали монтаж. Даже литературную композицию подготовили вместе с турецкими коллегами", - рассказал Интигам Солтан.

Директор театра отметил, что актеры должны работать над собой даже в период карантинного режима.

"Мы планируем провести фестиваль моноспектаклей. И актеры, желающие принять в нем участие, могут дома работать над своим спектаклем для фестиваля. О том, в каком формате будет проходить фестиваль, пока не знаем, и если получится провести его со зрителями, то было бы хорошо. Возможно, он пройдет онлайн, где актеры в прямом эфире покажут свои моноспектакли", - добавил Интигам Солтан.

(Автор: Джани Бабаева)