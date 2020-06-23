Азербайджанские исполнители Jony и HammAli & Navai поздравят российских выпускников

БАКУ/Trend Life/ - Популярные в России исполнители азербайджанского происхождения - Jony (Джахид Гусейнли) и дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) примут участие в крупнейшем в России онлайн-празднике для выпускников, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Социальная сеть "ВКонтакте" организует "Основной выпускной" - онлайн-праздник для тех, кто оканчивает школу в период пандемии. 27 июня выпускников поздравят кумиры молодежи - Jony, HammAli & Navai, Баста, Zivert, Тимати и многие другие.

Трансляция мероприятия начнется в 18:00 по московскому времени (19:00 по бакинскому времени) в сообществе "Официальные страницы". Также ее можно будет увидеть в 19:00 на российском музыкальном телеканале Муз-ТВ.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим событием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд: "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок" и альбом "JANAVI", ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоёвывают любовь аудитории.

Jony – проживающий в Москве исполнитель, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года Jony стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)