Судьба "Алп Аруза" Гиви Тохадзе из фильмов "Деде Горгуд" и "Кёроглу" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Одним из самых известных и востребованных грузинских актёров в 70-80-е годы был неподражаемый Гиви Тохадзе. Творческую жизнь Гиви Тохадзе можно смело назвать удачной, хотя в основном он играл роли второго плана. Но зато, как играл!

В рамках нового проекта Trend Life "Судьба Актера" представляем читателям материал об известном грузинском актере Гиви Тохадзе, который сыграл в азербайджанских фильмах "Кёроглу" (1960, режиссер Гасан Сеидбейли) грузинского воина и "Свет погасших костров" (Деде Горгуд) (1975, режиссер Тофиг Тагизаде) Алп Аруза - именно под этим образом он остался в памяти азербайджанских любителей кино. В этом фильме воин Алп Аруз представлен как отрицательный персонаж, хотя в действительности он стал врагом Газан Хана, потому что был оскорблен им - как бездетному ему отвели место в черной палатке (у кого был сын отводилось место в белой, у кого дочь - в позолоченной палатке).

Народный артист Азербайджана Расим Балаев, который сыграл в фильме "Свет погасших костров" Бейряка, вспоминает: "Когда Гиви Тохадзе начал сниматься в этом фильме, он был уже известный в Союзе актер, и смотреть за его работой было одной удовольствие. У нас разница в возрасте была более 25 лет, но это абсолютно не чувствовалось. Съемки проходили летом в Пиргули, на съемочной площадке это был очень талантливый актер, всецело отдавался работе, а вне – очень хороший, веселый и добрый человек, любил рассказывать анекдоты. Светлая память мастеру".

Народный артист Азербайджана Анвар Гасанов, который сыграл в фильме "Свет погасших костров" дрессировщика коней, вспоминает: "Гиви Тохадзе был очень искренний человек, буквально за 2-3 дня мы подружились. Его любовь к профессии и человеколюбие, эмоциональность, отношения с коллегами сразу же покорили меня. На протяжении двух с половиной месяцев съемок в Пиргули мы всегда были вместе, питались, шутили, он очень помогал молодым актерам. Замечательный был человек и актер!".

И что самое интересное, сегодня, когда корреcсподент Trend Life по телефону брал комментарии у народного артиста Тариэля Гасымова, он находился на горе Кешикчидаг, что на границе Азербайджана с Грузией: "Наверное, это судьба, что вы застали меня в таком месте и просите поделиться воспоминаниями о Гиви Тохадзе. Помимо "Свет погасших костров", я с ним снимался еще в фильмах – "Сказание о Рустаме" и "Рустам и Сухраб", исторической кинотрилогии по эпической поэме Фирдоуси "Шахнаме", снятый в 1971 году Бенционом Кимягаровым на "Таджикфильм", и сериале "Огненные дороги" о жизни и трагической судьбе знаменитого узбекского поэта, драматурга, композитора и революционера Хамзы Ниязи, снятый в 1977 -1984 годах Шухратом Аббасовым на "Узбекфильм". В этих фильмах я подружился с Гиви Тохадхе и Отаром Коберидзе, супруга которого Лия Элиава сыграла в нашем известном фильме Гусейна Сеидздае "Кура неукротимая" сестру Джахандар Ага. Гиви Тохадзе был настолько прекрасным человеком и актёром, что с ним вообще не хотелось расставаться. Несмотря на разницу в возрасте около двадцатая лет, у нас сложились очень добрые и дружеские отношения. Гиви был великий актер и навсегда таким останется в памяти людей".

Гиви Тохадзе родился 20 октября 1922 года в Поти (Грузия). Народный артист Грузинской ССР (1969). Участник Великой Отечественной войны, имел награды медаль "За боевые заслуги", Орден Отечественной войны I степени, в боях под Моздоком был ранен. В 1949 году окончил театральный институт имени Шота Руставели в Тбилиси. В 1949-1952 годах - актёр театра имени Шота Руставели в Тбилиси. С 1956 года - актёр киностудии "Грузия-фильм". С 1956 года снимался в кино, дебютировав в картинах "Тень на дороге" и "Баши-Ачук".

Яркая внешность, выразительный взгляд, темперамент – всё это импонировало режиссерам, и Тохадзе начали предлагать одну роль за другой. В очень трогательной, эмоциональной картине "Фатима" актер сыграл джигита, а в драме "Рассказ нищего" - следователя. Оба фильма посмотрели свыше 40 миллионов зрителей. Звездный час пришел к Гиви Тохадзе после премьеры одного из самых страстных советских фильмов - "Угрюм-река" в 1969 году. Актер не просто играл своего персонажа Ибрагима, он жил его жизнью, каждой клеточкой передавал импульсивный характер, переживания кавказца. Никто лучше и правдоподобней сыграть бы не смог!

Он сыграл в более 90 фильмах, среди наиболее заметных работ - "Десница великого мастера", "Смерть филателиста", "Чёртова дюжина", "Сказание о Рустаме", "Северный вариант", "Капитан Немо", "Петля Ориона", "Овод", "Берегите женщин", "Кукарача", "Искушение Дон-Жуана", "Капкан", "Аз воздам", "Секретный фарватер", "Цареубийца", "Груз без маркировки" и другие. Последней работой актера на экране стала роль в драме 2006 года "Наследство".

Гиви Тохадзе был веселым, гостеприимным человеком, с тонким чувством юмора. Несмотря на популярность, вел скромный образ жизни. Прекрасно сложилась и личная жизнь. Много лет прожил в счастливом браке с Лаурой Яшвили, по профессии она музыкант. У них было трое сыновей и четверо внуков. Его сердце остановилось 25 ноября 2010 года, на тот момент замечательному актеру было уже 88 лет. Похоронен в городе Тбилиси.

(Автор: Вугар Иманов)